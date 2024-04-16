Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

16 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Подтверждена непосредственная связь террористов с украинскими националистами, заявил Николай Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следствие подтвердило связь между прямыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и украинскими националистами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что об этом стало известно в ходе расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие подтвердило связь между прямыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и украинскими националистами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что об этом стало известно в ходе расследования.