Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Подтверждена непосредственная связь террористов с украинскими националистами, заявил Николай Патрушев Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следствие подтвердило связь между прямыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и украинскими националистами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что об этом стало известно в ходе расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие подтвердило связь между прямыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и украинскими националистами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что об этом стало известно в ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...