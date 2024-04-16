Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной

Подтверждена непосредственная связь террористов с украинскими националистами, заявил Николай Патрушев
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Следствие подтвердило связь между прямыми исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и украинскими националистами. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что об этом стало известно в ходе расследования.
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