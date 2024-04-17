РИАН: в Москве возле синагоги ликвидирован злоумышленник, планировавший теракт

17 апреля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Раввин Довид Карпов сообщил, что сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в синагоге Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве, неподалеку от синагоги «Даркей Шалом», был ликвидирован подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов. «Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — прим. URA.RU) проходило на Березовой аллее», — заявил раввин Карпов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги. Представитель охраны сообщил, что в здании были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых правоохранители осматривали камеры наблюдения и проводили инструктаж. Раввин Карпов подтвердил данную информацию. По данным ФСБ, в четверг была предотвращена попытка теракта, передает «Национальная служба новостей». Задержание предполагаемого террориста произошло в районе ВДНХ. Ранее, в марте, уже сообщалось о предотвращении нападения на московскую синагогу с огнестрельным оружием, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве, неподалеку от синагоги «Даркей Шалом», был ликвидирован подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов. «Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — прим. URA.RU) проходило на Березовой аллее», — заявил раввин Карпов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги. Представитель охраны сообщил, что в здании были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых правоохранители осматривали камеры наблюдения и проводили инструктаж. Раввин Карпов подтвердил данную информацию. По данным ФСБ, в четверг была предотвращена попытка теракта, передает «Национальная служба новостей». Задержание предполагаемого террориста произошло в районе ВДНХ. Ранее, в марте, уже сообщалось о предотвращении нападения на московскую синагогу с огнестрельным оружием, сообщает RT.