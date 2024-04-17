РИАН: в Москве возле синагоги ликвидирован злоумышленник, планировавший теракт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста. Екатеринбург, синагога, звезда давида
Раввин Довид Карпов сообщил, что сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в синагоге Фото:

В Москве, неподалеку от синагоги «Даркей Шалом», был ликвидирован подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов.

«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — прим. URA.RU) проходило на Березовой аллее», — заявил раввин Карпов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги.

Представитель охраны сообщил, что в здании были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых правоохранители осматривали камеры наблюдения и проводили инструктаж. Раввин Карпов подтвердил данную информацию.

По данным ФСБ, в четверг была предотвращена попытка теракта, передает «Национальная служба новостей». Задержание предполагаемого террориста произошло в районе ВДНХ. Ранее, в марте, уже сообщалось о предотвращении нападения на московскую синагогу с огнестрельным оружием, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве, неподалеку от синагоги «Даркей Шалом», был ликвидирован подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов. «Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — прим. URA.RU) проходило на Березовой аллее», — заявил раввин Карпов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги. Представитель охраны сообщил, что в здании были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых правоохранители осматривали камеры наблюдения и проводили инструктаж. Раввин Карпов подтвердил данную информацию. По данным ФСБ, в четверг была предотвращена попытка теракта, передает «Национальная служба новостей». Задержание предполагаемого террориста произошло в районе ВДНХ. Ранее, в марте, уже сообщалось о предотвращении нападения на московскую синагогу с огнестрельным оружием, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...