РИАН: в Москве возле синагоги ликвидирован злоумышленник, планировавший теракт

В Москве, неподалеку от синагоги «Даркей Шалом», был ликвидирован подозреваемый в подготовке теракта. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов.
«Мне сообщили знакомые, что задержание (террориста, который готовил теракт в одной из синагог в Москве, о чем сообщили в четверг в ФСБ — прим. URA.RU) проходило на Березовой аллее», — заявил раввин Карпов в беседе с РИА Новости. Отмечается, что дома по Березовой аллее находятся в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги.
Представитель охраны сообщил, что в здании были проведены оперативные мероприятия, в ходе которых правоохранители осматривали камеры наблюдения и проводили инструктаж. Раввин Карпов подтвердил данную информацию.
По данным ФСБ, в четверг была предотвращена попытка теракта, передает «Национальная служба новостей». Задержание предполагаемого террориста произошло в районе ВДНХ. Ранее, в марте, уже сообщалось о предотвращении нападения на московскую синагогу с огнестрельным оружием, сообщает RT.
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