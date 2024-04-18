18 апреля 2024

Бастрыкин встал на защиту подвергшихся нападению журналистов «Известий»

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с нападением на журналистов мультимедийного информационного центра «Известия», произошедшего в Москве. Съемочная группа подверглась нападению во время выполнения редакционного задания, в результате чего была повреждена видеокамера. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль.

«По данному факту в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Александр Бастрыкин, председатель СК России, поручил руководителю ГСУ СК по Москве Александру Стрижову подготовить доклад по данному уголовному делу. Расследование инцидента взято на контроль центральным аппаратом СК России.

На журналистов напали во время выполнения задания в доме, который связывают с миллиардером Карлом-Эриваном Хаубом. Сотрудники СМИ пыталась собрать материалы в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ считают «любовницей» Хауба.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с нападением на журналистов мультимедийного информационного центра «Известия», произошедшего в Москве. Съемочная группа подверглась нападению во время выполнения редакционного задания, в результате чего была повреждена видеокамера. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль. «По данному факту в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства. Александр Бастрыкин, председатель СК России, поручил руководителю ГСУ СК по Москве Александру Стрижову подготовить доклад по данному уголовному делу. Расследование инцидента взято на контроль центральным аппаратом СК России. На журналистов напали во время выполнения задания в доме, который связывают с миллиардером Карлом-Эриваном Хаубом. Сотрудники СМИ пыталась собрать материалы в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ считают «любовницей» Хауба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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