Бастрыкин встал на защиту подвергшихся нападению журналистов «Известий»

19 апреля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль Фото: Следственный комитет РФ Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с нападением на журналистов мультимедийного информационного центра «Известия», произошедшего в Москве. Съемочная группа подверглась нападению во время выполнения редакционного задания, в результате чего была повреждена видеокамера. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль. «По данному факту в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства. Александр Бастрыкин, председатель СК России, поручил руководителю ГСУ СК по Москве Александру Стрижову подготовить доклад по данному уголовному делу. Расследование инцидента взято на контроль центральным аппаратом СК России. На журналистов напали во время выполнения задания в доме, который связывают с миллиардером Карлом-Эриваном Хаубом. Сотрудники СМИ пыталась собрать материалы в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ считают «любовницей» Хауба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента с нападением на журналистов мультимедийного информационного центра «Известия», произошедшего в Москве. Съемочная группа подверглась нападению во время выполнения редакционного задания, в результате чего была повреждена видеокамера. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль. «По данному факту в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ведомства. Александр Бастрыкин, председатель СК России, поручил руководителю ГСУ СК по Москве Александру Стрижову подготовить доклад по данному уголовному делу. Расследование инцидента взято на контроль центральным аппаратом СК России. На журналистов напали во время выполнения задания в доме, который связывают с миллиардером Карлом-Эриваном Хаубом. Сотрудники СМИ пыталась собрать материалы в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ считают «любовницей» Хауба.