Baza: убивший свою жену экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию

20 апреля 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Ранее Евгений Никольский признался в убийстве своей жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После убийства своей жены бывший кандидат в депутаты думы Твери Евгений Никольский попал в реанимацию. Его ударил домкратом брат погибшей. Об этом пишут СМИ. «Сегодня утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил ножом свою жену в шею. Рядом был брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему. Тогда брат несколько раз ударил его подвернувшимся домкратом», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас Никольский находится в реанимации. Об убийстве ранее сообщил сам Никольский. По его словам, он понимает всю ответственность за поступок и готов понести наказание. Инцидент произошел в Ржевском районе Тверской области. Жене Никольского было 36 лет, у них осталась маленькая дочка. Супруга преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. Причина конфликта — семейная ссора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После убийства своей жены бывший кандидат в депутаты думы Твери Евгений Никольский попал в реанимацию. Его ударил домкратом брат погибшей. Об этом пишут СМИ. «Сегодня утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил ножом свою жену в шею. Рядом был брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему. Тогда брат несколько раз ударил его подвернувшимся домкратом», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас Никольский находится в реанимации. Об убийстве ранее сообщил сам Никольский. По его словам, он понимает всю ответственность за поступок и готов понести наказание. Инцидент произошел в Ржевском районе Тверской области. Жене Никольского было 36 лет, у них осталась маленькая дочка. Супруга преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. Причина конфликта — семейная ссора.