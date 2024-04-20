Baza: убивший свою жену экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию

После убийства своей жены бывший кандидат в депутаты думы Твери Евгений Никольский попал в реанимацию. Его ударил домкратом брат погибшей. Об этом пишут СМИ.
«Сегодня утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил ножом свою жену в шею. Рядом был брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему. Тогда брат несколько раз ударил его подвернувшимся домкратом», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас Никольский находится в реанимации.
Об убийстве ранее сообщил сам Никольский. По его словам, он понимает всю ответственность за поступок и готов понести наказание.
Инцидент произошел в Ржевском районе Тверской области. Жене Никольского было 36 лет, у них осталась маленькая дочка. Супруга преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. Причина конфликта — семейная ссора.
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