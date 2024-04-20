Baza: убивший свою жену экс-кандидат в депутаты Никольский попал в реанимацию

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Ранее Евгений Никольский признался в убийстве своей жены Фото:

После убийства своей жены бывший кандидат в депутаты думы Твери Евгений Никольский попал в реанимацию. Его ударил домкратом брат погибшей. Об этом пишут СМИ.

«Сегодня утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил ножом свою жену в шею. Рядом был брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему. Тогда брат несколько раз ударил его подвернувшимся домкратом», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас Никольский находится в реанимации.

Об убийстве ранее сообщил сам Никольский. По его словам, он понимает всю ответственность за поступок и готов понести наказание.

Инцидент произошел в Ржевском районе Тверской области. Жене Никольского было 36 лет, у них осталась маленькая дочка. Супруга преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. Причина конфликта — семейная ссора.

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После убийства своей жены бывший кандидат в депутаты думы Твери Евгений Никольский попал в реанимацию. Его ударил домкратом брат погибшей. Об этом пишут СМИ. «Сегодня утром в ходе ссоры на почве ревности Никольский ударил ножом свою жену в шею. Рядом был брат погибшей — мужчина пытался оказать помощь сестре, но Никольский мешал ему. Тогда брат несколько раз ударил его подвернувшимся домкратом», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас Никольский находится в реанимации. Об убийстве ранее сообщил сам Никольский. По его словам, он понимает всю ответственность за поступок и готов понести наказание. Инцидент произошел в Ржевском районе Тверской области. Жене Никольского было 36 лет, у них осталась маленькая дочка. Супруга преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. Причина конфликта — семейная ссора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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