Экс-кандидат в депутаты от «Справедливой России» Твери признался в убийстве жены

20 апреля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Никольского задержали за убийство жены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественник и экс-кандидат в депутаты от «Справедливой России» Евгений Никольский написал пост в соцсетях и публично признался в убийстве жены. Он заявил, что понесет любое наказание, и отметил, что все сделал правильно. Об этом Никольский написал в соцсети «Вконтакте». «Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно», — написал Никольский во «ВКонтакте». Он добавил, что ему все равно, что с ним будет, но он твердо уверен, что его жена, которую Никольский назвал «лживой тварью», получила по заслугам. Его единственная просьба — позаботиться о 10-месячной дочери, которая осталась у супругов. Общественник отметил, что она является его последним стимулом для жизни. Убийство произошло в Ржевском районе Тверской области. Жене экс-кандидата от партии «Справедливая Россия» Екатерине Никольской было 36 лет. Она преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. На данный момент Никольский задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественник и экс-кандидат в депутаты от «Справедливой России» Евгений Никольский написал пост в соцсетях и публично признался в убийстве жены. Он заявил, что понесет любое наказание, и отметил, что все сделал правильно. Об этом Никольский написал в соцсети «Вконтакте». «Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно», — написал Никольский во «ВКонтакте». Он добавил, что ему все равно, что с ним будет, но он твердо уверен, что его жена, которую Никольский назвал «лживой тварью», получила по заслугам. Его единственная просьба — позаботиться о 10-месячной дочери, которая осталась у супругов. Общественник отметил, что она является его последним стимулом для жизни. Убийство произошло в Ржевском районе Тверской области. Жене экс-кандидата от партии «Справедливая Россия» Екатерине Никольской было 36 лет. Она преподавала танцы детям и занималась общественной деятельностью. На данный момент Никольский задержан.