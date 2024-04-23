Путин впервые встретился с главой Верховного суда: главные заявления

Путин провел встречу с новым главой Верховного суда Подносовой
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Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой. stock, stock
Владимир Путин впервые встретился с главой Верховного Суда Ириной Подносовой Фото:
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Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой

Президент России Владимир Путин впервые встретился с новым главой Верховного Суда Ириной Подносовой. Она недавно вступила в должность, заменив Вячеслава Лебедева, скончавшегося в феврале 2024 года. URA.RU собрало главные заявления с прошедшей встречи.

Поздравление от президента

Президент Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с решением Совета Федерации, который утвердил ее в качестве председателя Верховного Суда России. «Это очень важная — даже не должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — сказал президент. Подносова в ответ поблагодарила Путина за оказанное доверие.

О Вячеславе Лебедеве

Российский глава подчеркнул, что Вячеслав Лебедев сделал очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы в стране. Он возглавлял Верховный суд на протяжении 35 лет.

Подносова также высказалась о своем предшественнике. Она добавила, что занять пост председателя Верховного Суда после «такого выдающегося юриста, руководителя, как Вячеслав Михайлович Лебедев» — большая ответственность. Она напомнила, что весь действующий на сегодняшний день судейский корпус — заслуга Лебедева.

«Хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы», — отметила новый председатель Верховного Суда. Она отметила, что Лебедев являлся выдающимся юристом.

О предстоящей работе

«В таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в связи с этим — вы знаете — разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным Судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — пояснил Владимир Путин особенности предстоящей работы.

Он добавил, что решения, которые были предложены Верховным Судом в настоящее время находятся на рассмотрении в государственной думе. «Прошу вас тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть», — подчеркнул президент.

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Президент России Владимир Путин впервые встретился с новым главой Верховного Суда Ириной Подносовой. Она недавно вступила в должность, заменив Вячеслава Лебедева, скончавшегося в феврале 2024 года. URA.RU собрало главные заявления с прошедшей встречи. Президент Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с решением Совета Федерации, который утвердил ее в качестве председателя Верховного Суда России. «Это очень важная — даже не должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — сказал президент. Подносова в ответ поблагодарила Путина за оказанное доверие. Российский глава подчеркнул, что Вячеслав Лебедев сделал очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы в стране. Он возглавлял Верховный суд на протяжении 35 лет. Подносова также высказалась о своем предшественнике. Она добавила, что занять пост председателя Верховного Суда после «такого выдающегося юриста, руководителя, как Вячеслав Михайлович Лебедев» — большая ответственность. Она напомнила, что весь действующий на сегодняшний день судейский корпус — заслуга Лебедева. «В таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в связи с этим — вы знаете — разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным Судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — пояснил Владимир Путин особенности предстоящей работы. Он добавил, что решения, которые были предложены Верховным Судом в настоящее время находятся на рассмотрении в государственной думе. «Прошу вас тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть», — подчеркнул президент.
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