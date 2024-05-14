Минобороны: бойцы ВСУ сдались в плен после решения сослуживца подорвать себя

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Военный Украины подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к ВС РФ Фото:
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Военные ВСУ решили сдаться в плен после того, как один из их сослуживцев решил подорвать себя гранатой. Он сделал это во время боя с ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Украинские военные отметили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей.

«Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — передает ведомство слова украинского солдата, члена неонацистского формирования «Братство» (организация запрещена в России). Он добавил, что россияне приняли всех военнопленных и оказали им первую помощь.

Также, по словам солдата, украинцы больше не хотят воевать, потому что на фронте у них погибло много друзей и это тяжело психологически. Военный из формирования рассказал, что его сослуживец решил подорвать себя гранатой во время боя с ВС РФ. Он поступил так, чтобы не попасть в плен к россиянам. После этого другие солдаты Украины сложили оружие и сдались.

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Военные ВСУ решили сдаться в плен после того, как один из их сослуживцев решил подорвать себя гранатой. Он сделал это во время боя с ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Украинские военные отметили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей. «Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — передает ведомство слова украинского солдата, члена неонацистского формирования «Братство» (организация запрещена в России). Он добавил, что россияне приняли всех военнопленных и оказали им первую помощь. Также, по словам солдата, украинцы больше не хотят воевать, потому что на фронте у них погибло много друзей и это тяжело психологически. Военный из формирования рассказал, что его сослуживец решил подорвать себя гранатой во время боя с ВС РФ. Он поступил так, чтобы не попасть в плен к россиянам. После этого другие солдаты Украины сложили оружие и сдались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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