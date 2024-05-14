Минобороны: бойцы ВСУ сдались в плен после решения сослуживца подорвать себя

14 мая 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Военный Украины подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ решили сдаться в плен после того, как один из их сослуживцев решил подорвать себя гранатой. Он сделал это во время боя с ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Украинские военные отметили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей. «Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — передает ведомство слова украинского солдата, члена неонацистского формирования «Братство» (организация запрещена в России). Он добавил, что россияне приняли всех военнопленных и оказали им первую помощь. Также, по словам солдата, украинцы больше не хотят воевать, потому что на фронте у них погибло много друзей и это тяжело психологически. Военный из формирования рассказал, что его сослуживец решил подорвать себя гранатой во время боя с ВС РФ. Он поступил так, чтобы не попасть в плен к россиянам. После этого другие солдаты Украины сложили оружие и сдались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные ВСУ решили сдаться в плен после того, как один из их сослуживцев решил подорвать себя гранатой. Он сделал это во время боя с ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Украинские военные отметили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей. «Была стрельба со всех сторон. Нам в блиндаж залетела граната. Я получил осколочное ранение. И мы приняли решение сложить оружие», — передает ведомство слова украинского солдата, члена неонацистского формирования «Братство» (организация запрещена в России). Он добавил, что россияне приняли всех военнопленных и оказали им первую помощь. Также, по словам солдата, украинцы больше не хотят воевать, потому что на фронте у них погибло много друзей и это тяжело психологически. Военный из формирования рассказал, что его сослуживец решил подорвать себя гранатой во время боя с ВС РФ. Он поступил так, чтобы не попасть в плен к россиянам. После этого другие солдаты Украины сложили оружие и сдались.