Назван лидер рекламного рынка в 2023 году в России

«Ведомости»: Mera стало лидером рекламного рынка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Биллинг Mera составил 41,7 млрд руб
Биллинг Mera составил 41,7 млрд руб Фото:

Рекламное агентство Mera, ранее известное как Carat и входящее в группу Okkam, возглавило список лидеров рекламного рынка России по объемам медиазакупок в 2023 году. Это следует из данных рейтинга медиаагентств АКАР и Sostav.ru.

«Mera стало новым лидером по объемам медиазакупок (биллингу) в 2023», — пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные рейтинга. Отмечается, что биллинг Mera за прошедший год увеличился на 44% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 41,7 миллиарда рублей без учета НДС.

Газета отмечает, рынок медиазакупок в России продолжает демонстрировать положительную динамику, что подтверждается общим ростом объемов на 29% до 483,9 миллиарда рублей. Отрасль следует общей тенденции рекламного рынка, который, согласно АКАР, вырос на 30% до 730,7 миллиарда рублей. Рост наблюдается во всех сегментах, за исключением прессы, где биллинг сократился на 10%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рекламное агентство Mera, ранее известное как Carat и входящее в группу Okkam, возглавило список лидеров рекламного рынка России по объемам медиазакупок в 2023 году. Это следует из данных рейтинга медиаагентств АКАР и Sostav.ru. «Mera стало новым лидером по объемам медиазакупок (биллингу) в 2023», — пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные рейтинга. Отмечается, что биллинг Mera за прошедший год увеличился на 44% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 41,7 миллиарда рублей без учета НДС. Газета отмечает, рынок медиазакупок в России продолжает демонстрировать положительную динамику, что подтверждается общим ростом объемов на 29% до 483,9 миллиарда рублей. Отрасль следует общей тенденции рекламного рынка, который, согласно АКАР, вырос на 30% до 730,7 миллиарда рублей. Рост наблюдается во всех сегментах, за исключением прессы, где биллинг сократился на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...