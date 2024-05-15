Назван лидер рекламного рынка в 2023 году в России

Рекламное агентство Mera, ранее известное как Carat и входящее в группу Okkam, возглавило список лидеров рекламного рынка России по объемам медиазакупок в 2023 году. Это следует из данных рейтинга медиаагентств АКАР и Sostav.ru.
«Mera стало новым лидером по объемам медиазакупок (биллингу) в 2023», — пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные рейтинга. Отмечается, что биллинг Mera за прошедший год увеличился на 44% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 41,7 миллиарда рублей без учета НДС.
Газета отмечает, рынок медиазакупок в России продолжает демонстрировать положительную динамику, что подтверждается общим ростом объемов на 29% до 483,9 миллиарда рублей. Отрасль следует общей тенденции рекламного рынка, который, согласно АКАР, вырос на 30% до 730,7 миллиарда рублей. Рост наблюдается во всех сегментах, за исключением прессы, где биллинг сократился на 10%.
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