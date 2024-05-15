Швейцария решила изменить свои законы в пользу Украины

Швейцария решила отказаться от запрета экспорта оружия в воюющие страны

15 мая 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Швейцария хочет отменить запрет на экспорт оружия и поставлять его Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Швейцарии начинают консультации, чтобы отменить запрет на экспорт вооружения в воюющие страны в «исключительных обстоятельствах», которые не будут нарушать право на нейтралитет. В частности, поставки планируются осуществляться на Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. «В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности», — передает РИА Новости информацию из заявления. Однако Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение закона о нейтралитете со стороны Швейцарии. Ранее, в мае 2023 года, комиссия по политике безопасности Совета кантонов Швейцарии выдвинула предложение о добавлении новой статьи 22b в закон, регулирующий вопросы военного имущества. Это изменение предусматривает возможность для правительства страны отступать от установленных критериев для экспорта оружия в другие государства. В августе того же года инициатива комиссии получила поддержку швейцарского правительства. Последующее развитие событий произошло в ноябре, когда Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала в пользу внесения поправки. Однако было уточнено, что данная поправка не будет применяться к Украине. Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин предупредил о возможных экономических последствиях для Швейцарии в случае поставок оружия на Украину, утверждая, что это может привести к потере геоэкономического статуса страны. В то же время, постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что без изменения законодательства реэкспорт швейцарского оружия на Украину невозможен. Расследования показали, что Украина могла получать швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями с 2022 года. Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но присоединилась к европейским санкциям против России. По состоянию на ноябрь 2022 года в Швейцарии были заморожены активы на сумму 7,5 миллиарда франков и 15 объектов недвижимости. Общая сумма замороженных резервов и активов Центрального Банка Российской Федерации в стране составляет 7,4 миллиарда франков. Берн продолжает внимательно следить за международными усилиями по управлению замороженными российскими активами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Швейцарии начинают консультации, чтобы отменить запрет на экспорт вооружения в воюющие страны в «исключительных обстоятельствах», которые не будут нарушать право на нейтралитет. В частности, поставки планируются осуществляться на Украину. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. «В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности», — передает РИА Новости информацию из заявления. Однако Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение закона о нейтралитете со стороны Швейцарии. Ранее, в мае 2023 года, комиссия по политике безопасности Совета кантонов Швейцарии выдвинула предложение о добавлении новой статьи 22b в закон, регулирующий вопросы военного имущества. Это изменение предусматривает возможность для правительства страны отступать от установленных критериев для экспорта оружия в другие государства. В августе того же года инициатива комиссии получила поддержку швейцарского правительства. Последующее развитие событий произошло в ноябре, когда Комиссия по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала в пользу внесения поправки. Однако было уточнено, что данная поправка не будет применяться к Украине. Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин предупредил о возможных экономических последствиях для Швейцарии в случае поставок оружия на Украину, утверждая, что это может привести к потере геоэкономического статуса страны. В то же время, постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что без изменения законодательства реэкспорт швейцарского оружия на Украину невозможен. Расследования показали, что Украина могла получать швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями с 2022 года. Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но присоединилась к европейским санкциям против России. По состоянию на ноябрь 2022 года в Швейцарии были заморожены активы на сумму 7,5 миллиарда франков и 15 объектов недвижимости. Общая сумма замороженных резервов и активов Центрального Банка Российской Федерации в стране составляет 7,4 миллиарда франков. Берн продолжает внимательно следить за международными усилиями по управлению замороженными российскими активами.