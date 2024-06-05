Якушев познакомит уральских губернаторов с будущей элитой. Видео

05 июня 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев фактически перезагрузил кадровый проект своего предшественника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники главного кадрового проекта УрФО «Команда Урала» (аналог кремлевских «Лидеров России»), который курирует полпред президента в округе Владимир Якушев, познакомятся со всеми уральскими губернаторами. Об этом Якушев рассказал, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В 2024 году на проект заявились 1256 участников (в 2023-м было 1453), 202 из них прошли образовательную программу (и получили соответствующие дипломы от уральского филиала РАНХиГС) и 15 вышли в финал. «Фишка „Команды Урала“ — все победители будут отрабатывать шесть модулей. Первый отработан в Екатеринбурге, он был посвящен основам цифровизации и инновациям, сегодня участники находятся в Кургане, где осваивают современные тенденции государственной поддержки проектов. Ну и дальше посетят все субъекты УрФО, у них будут образовательные программы, встречи с интересными людьми, руководителями предприятий, обязательно с губернаторами», — отметил Якушев. Он также подчеркнул, что «Команда Урала» направлена на формирование резерва не только для органов власти, но и, например, для бизнеса. Еще один плюс — выстраивание горизонтальных связей: финалисты программы впоследствии, уже разъехавшись по регионам и получив должности, будут обмениваться лучшими практиками. «Чем больше в наших командах будет молодых людей, тем более активно мы будем двигаться», — заявил Якушев. Он также дал понять, что скептически относится к руководителям, считающим молодыми и перспективными 40-45 летних специалистов. И вспомнил, как в 33 года пришел в тюменское правительство по приглашению тогдашнего губернатора Сергея Собянина (сейчас мэр Москвы), а Владимир Богданов в этом же возрасте стал главой огромного «Сургутнефтегаза». «Команду Урала» придумал еще предшественник Якушева на посту полпреда Николай Цуканов. Якушев подчеркнул, что лишь доработал его, учтя недостатки в том числе и «Лидеров России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники главного кадрового проекта УрФО «Команда Урала» (аналог кремлевских «Лидеров России»), который курирует полпред президента в округе Владимир Якушев, познакомятся со всеми уральскими губернаторами. Об этом Якушев рассказал, выступая на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. В 2024 году на проект заявились 1256 участников (в 2023-м было 1453), 202 из них прошли образовательную программу (и получили соответствующие дипломы от уральского филиала РАНХиГС) и 15 вышли в финал. «Фишка „Команды Урала“ — все победители будут отрабатывать шесть модулей. Первый отработан в Екатеринбурге, он был посвящен основам цифровизации и инновациям, сегодня участники находятся в Кургане, где осваивают современные тенденции государственной поддержки проектов. Ну и дальше посетят все субъекты УрФО, у них будут образовательные программы, встречи с интересными людьми, руководителями предприятий, обязательно с губернаторами», — отметил Якушев. Он также подчеркнул, что «Команда Урала» направлена на формирование резерва не только для органов власти, но и, например, для бизнеса. Еще один плюс — выстраивание горизонтальных связей: финалисты программы впоследствии, уже разъехавшись по регионам и получив должности, будут обмениваться лучшими практиками. «Чем больше в наших командах будет молодых людей, тем более активно мы будем двигаться», — заявил Якушев. Он также дал понять, что скептически относится к руководителям, считающим молодыми и перспективными 40-45 летних специалистов. И вспомнил, как в 33 года пришел в тюменское правительство по приглашению тогдашнего губернатора Сергея Собянина (сейчас мэр Москвы), а Владимир Богданов в этом же возрасте стал главой огромного «Сургутнефтегаза». «Команду Урала» придумал еще предшественник Якушева на посту полпреда Николай Цуканов. Якушев подчеркнул, что лишь доработал его, учтя недостатки в том числе и «Лидеров России».