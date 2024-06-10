В Белоруссии задержали школьников за изготовление и подрыв бомб

10 июня 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Среди задержанных оказались школьники из Белоруссии (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Белоруссии задержали школьников, которые делали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает белорусский канал ОНТ. «Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и как взрывали самодельные бомбы. Подрывниками стали школьники. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — сообщает канал . Отдельные участники зарегистрированы в Белоруссии — Могилеве и Витебске. По словам одного из задержанных в их telegram-канал было «много проукраинских постов, которые призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад». Уголовное дело возбуждено по статьям за незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее задержали в Твери двух сотрудников частной компании, которые заложили муляжи взрывных устройств под автомобильный мост. После этого они сообщили о готовящемся теракте, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии задержали школьников, которые делали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает белорусский канал ОНТ. «Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и как взрывали самодельные бомбы. Подрывниками стали школьники. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — сообщает канал. Отдельные участники зарегистрированы в Белоруссии — Могилеве и Витебске. По словам одного из задержанных в их telegram-канал было «много проукраинских постов, которые призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад». Уголовное дело возбуждено по статьям за незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее задержали в Твери двух сотрудников частной компании, которые заложили муляжи взрывных устройств под автомобильный мост. После этого они сообщили о готовящемся теракте, пишет RT.