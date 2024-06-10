В Белоруссии задержали школьников за изготовление и подрыв бомб

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Обзорная по городу. Пермь , ребенок, школьник, дети, рюкзак
Среди задержанных оказались школьники из Белоруссии (фото из архива) Фото:

В Белоруссии задержали школьников, которые делали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает белорусский канал ОНТ.

«Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и как взрывали самодельные бомбы. Подрывниками стали школьники. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — сообщает канал.

Отдельные участники зарегистрированы в Белоруссии — Могилеве и Витебске. По словам одного из задержанных в их telegram-канал было «много проукраинских постов, которые призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад». Уголовное дело возбуждено по статьям за незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее задержали в Твери двух сотрудников частной компании, которые заложили муляжи взрывных устройств под автомобильный мост. После этого они сообщили о готовящемся теракте, пишет RT.

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В Белоруссии задержали школьников, которые делали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает белорусский канал ОНТ. «Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и как взрывали самодельные бомбы. Подрывниками стали школьники. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — сообщает канал. Отдельные участники зарегистрированы в Белоруссии — Могилеве и Витебске. По словам одного из задержанных в их telegram-канал было «много проукраинских постов, которые призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад». Уголовное дело возбуждено по статьям за незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее задержали в Твери двух сотрудников частной компании, которые заложили муляжи взрывных устройств под автомобильный мост. После этого они сообщили о готовящемся теракте, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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