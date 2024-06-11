Происшествия В Запорожье киллер расстрелял экс-чиновника горсовета 11 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + В Запорожье четыре раза выстрелили в Максима Денщика, пишет «Страна.UA» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Запорожской области был расстрелян экс-директор департамента правового обеспечения городского совета Максим Денщик. Неизвестный выстрелил в него не менее четырех раз. Об этом сообщает «Страна.UA». «В Максима Денщика, отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения, выстрелили как минимум четыре раза», — передает украинское издание. Отмечается, что все пули попали мужчине в живот, он на данный момент находится в реанимации. В свою очередь, украинский журналист Анатолий Шарий* (признан Минюстом РФ иноагентом) написал в своем telegram-канале, что Денщик скончался в реанимации. Согласно данным пабликов, в мужчину стрелял киллер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Запорожской области был расстрелян экс-директор департамента правового обеспечения городского совета Максим Денщик. Неизвестный выстрелил в него не менее четырех раз. Об этом сообщает «Страна.UA». «В Максима Денщика, отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения, выстрелили как минимум четыре раза», — передает украинское издание. Отмечается, что все пули попали мужчине в живот, он на данный момент находится в реанимации. В свою очередь, украинский журналист Анатолий Шарий* (признан Минюстом РФ иноагентом) написал в своем telegram-канале, что Денщик скончался в реанимации. Согласно данным пабликов, в мужчину стрелял киллер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям