В Запорожье киллер расстрелял экс-чиновника горсовета

В Запорожской области был расстрелян экс-директор департамента правового обеспечения городского совета Максим Денщик. Неизвестный выстрелил в него не менее четырех раз. Об этом сообщает «Страна.UA».
«В Максима Денщика, отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения, выстрелили как минимум четыре раза», — передает украинское издание. Отмечается, что все пули попали мужчине в живот, он на данный момент находится в реанимации.
В свою очередь, украинский журналист Анатолий Шарий* (признан Минюстом РФ иноагентом) написал в своем telegram-канале, что Денщик скончался в реанимации. Согласно данным пабликов, в мужчину стрелял киллер.
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