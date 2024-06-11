В Запорожье киллер расстрелял экс-чиновника горсовета

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В Запорожье четыре раза выстрелили в Максима Денщика, пишет «Страна.UA» Фото:

В Запорожской области был расстрелян экс-директор департамента правового обеспечения городского совета Максим Денщик. Неизвестный выстрелил в него не менее четырех раз. Об этом сообщает «Страна.UA».

«В Максима Денщика, отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения, выстрелили как минимум четыре раза», — передает украинское издание. Отмечается, что все пули попали мужчине в живот, он на данный момент находится в реанимации.

В свою очередь, украинский журналист Анатолий Шарий* (признан Минюстом РФ иноагентом) написал в своем telegram-канале, что Денщик скончался в реанимации. Согласно данным пабликов, в мужчину стрелял киллер.

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В Запорожской области был расстрелян экс-директор департамента правового обеспечения городского совета Максим Денщик. Неизвестный выстрелил в него не менее четырех раз. Об этом сообщает «Страна.UA». «В Максима Денщика, отстраненного от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения, выстрелили как минимум четыре раза», — передает украинское издание. Отмечается, что все пули попали мужчине в живот, он на данный момент находится в реанимации. В свою очередь, украинский журналист Анатолий Шарий* (признан Минюстом РФ иноагентом) написал в своем telegram-канале, что Денщик скончался в реанимации. Согласно данным пабликов, в мужчину стрелял киллер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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