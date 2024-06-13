The Joongang: Япония тайно вела переговоры с КНДР в Монголии

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Япония тайно вела переговоры с КНДР Фото:

Японские и северокорейские официальные лица провели в Монголии тайные встречи. Они прошли в мае этого года в окрестностях Улан-Батора и предполагали поиск путей для организации саммита на высшем уровне. Об этом сообщила газета The Joongang.

«Я понимаю, что две страны встретились недалеко от Улан-Батора, Монголия, в середине прошлого месяца», — передает слова источника, знакомого с ситуацией, корейская газета. Северокорейская сторона была представлена чиновниками из Главного бюро разведки и специалистами по заработку иностранной валюты.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выразила позицию Пхеньяна, согласно которой Северная Корея не заинтересована в саммите с Японией и будет игнорировать подобные переговоры. Несмотря на это, премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул намерение продолжить поиск решений в отношениях с Северной Кореей.

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Японские и северокорейские официальные лица провели в Монголии тайные встречи. Они прошли в мае этого года в окрестностях Улан-Батора и предполагали поиск путей для организации саммита на высшем уровне. Об этом сообщила газета The Joongang. «Я понимаю, что две страны встретились недалеко от Улан-Батора, Монголия, в середине прошлого месяца», — передает слова источника, знакомого с ситуацией, корейская газета. Северокорейская сторона была представлена чиновниками из Главного бюро разведки и специалистами по заработку иностранной валюты. Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выразила позицию Пхеньяна, согласно которой Северная Корея не заинтересована в саммите с Японией и будет игнорировать подобные переговоры. Несмотря на это, премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул намерение продолжить поиск решений в отношениях с Северной Кореей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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