The Joongang: Япония тайно вела переговоры с КНДР в Монголии

13 июня 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Япония тайно вела переговоры с КНДР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Японские и северокорейские официальные лица провели в Монголии тайные встречи. Они прошли в мае этого года в окрестностях Улан-Батора и предполагали поиск путей для организации саммита на высшем уровне. Об этом сообщила газета The Joongang. «Я понимаю, что две страны встретились недалеко от Улан-Батора, Монголия, в середине прошлого месяца», — передает слова источника, знакомого с ситуацией, корейская газета . Северокорейская сторона была представлена чиновниками из Главного бюро разведки и специалистами по заработку иностранной валюты. Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выразила позицию Пхеньяна, согласно которой Северная Корея не заинтересована в саммите с Японией и будет игнорировать подобные переговоры. Несмотря на это, премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул намерение продолжить поиск решений в отношениях с Северной Кореей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Японские и северокорейские официальные лица провели в Монголии тайные встречи. Они прошли в мае этого года в окрестностях Улан-Батора и предполагали поиск путей для организации саммита на высшем уровне. Об этом сообщила газета The Joongang. «Я понимаю, что две страны встретились недалеко от Улан-Батора, Монголия, в середине прошлого месяца», — передает слова источника, знакомого с ситуацией, корейская газета. Северокорейская сторона была представлена чиновниками из Главного бюро разведки и специалистами по заработку иностранной валюты. Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выразила позицию Пхеньяна, согласно которой Северная Корея не заинтересована в саммите с Японией и будет игнорировать подобные переговоры. Несмотря на это, премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул намерение продолжить поиск решений в отношениях с Северной Кореей.