Специалисты по ИБ разъяснили суть указа Путина о повышении кибербезопасности РФ

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о кибербезопасности Фото:

Указ, запрещающий использование услуг кибербезопасности из стран, не являющихся дружественными к России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, расширяет и уточняет список ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Angara Security.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода, облачные сервисы и технологии. В целом, новый указ закрепляет положения ранее опубликованных 166-го и 250-го указов», — отметили в компании.

Альбина Аскерова из Swordfish Security отметила, что ранее организации могли формально обходить запреты, используя иностранное ПО в формате сервиса. Новый указ призван предотвратить такие практики, особенно в ИТ-сфере и информационной безопасности. Федор Дбар из «Кода безопасности» считает, что указ поможет защитить субъекты критической инфраструктуры от потенциальных угроз.

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Указ, запрещающий использование услуг кибербезопасности из стран, не являющихся дружественными к России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, расширяет и уточняет список ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Angara Security. «Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода, облачные сервисы и технологии. В целом, новый указ закрепляет положения ранее опубликованных 166-го и 250-го указов», — отметили в компании. Альбина Аскерова из Swordfish Security отметила, что ранее организации могли формально обходить запреты, используя иностранное ПО в формате сервиса. Новый указ призван предотвратить такие практики, особенно в ИТ-сфере и информационной безопасности. Федор Дбар из «Кода безопасности» считает, что указ поможет защитить субъекты критической инфраструктуры от потенциальных угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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