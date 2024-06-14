Специалисты по ИБ разъяснили суть указа Путина о повышении кибербезопасности РФ

Указ, запрещающий использование услуг кибербезопасности из стран, не являющихся дружественными к России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, расширяет и уточняет список ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Angara Security.
«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода, облачные сервисы и технологии. В целом, новый указ закрепляет положения ранее опубликованных 166-го и 250-го указов», — отметили в компании.
Альбина Аскерова из Swordfish Security отметила, что ранее организации могли формально обходить запреты, используя иностранное ПО в формате сервиса. Новый указ призван предотвратить такие практики, особенно в ИТ-сфере и информационной безопасности. Федор Дбар из «Кода безопасности» считает, что указ поможет защитить субъекты критической инфраструктуры от потенциальных угроз.
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