Мишустин запланировал увеличить экспорт сельхозтоваров до 2030 года

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Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий должны вырасти на 60%, заявил Михаил Мишустин
Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий должны вырасти на 60%, заявил Михаил Мишустин Фото:

Планируется увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 50% до 2030 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«К 2030 году планируется увеличить экспорт продукции АПК на 50%», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. Он добавил, что также, по планам, производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 25%, а инвестиции в основные средства агропредприятий — на 60%.

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Планируется увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 50% до 2030 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. «К 2030 году планируется увеличить экспорт продукции АПК на 50%», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. Он добавил, что также, по планам, производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 25%, а инвестиции в основные средства агропредприятий — на 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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