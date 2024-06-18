Мишустин запланировал увеличить экспорт сельхозтоваров до 2030 года

Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий должны вырасти на 60%, заявил Михаил Мишустин
Планируется увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 50% до 2030 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«К 2030 году планируется увеличить экспорт продукции АПК на 50%», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. Он добавил, что также, по планам, производство сельскохозяйственной продукции должно вырасти на 25%, а инвестиции в основные средства агропредприятий — на 60%.
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