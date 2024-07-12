Дипломаты из РФ посетят арестованного в Японии россиянина

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В Японии арестовали гражданина РФ за обход санкций
В Японии арестовали гражданина РФ за обход санкций Фото:
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Российские дипломаты из консульства в Осаке (Япония) в ближайшее время посетят задержанного россиянина. Того обвиняли в экспорте товаров в РФ в обход санкций. Об этом сообщили журналистам сотрудники дипломатического представительства. 

«Сотрудники генконсульства России в Осаке планируют в ближайшее время посетить задержанного. В настоящее время дата согласовывается», — сказали в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости. 

Россиянина задержали в Японии 10 июля по обвинению в обходе санкций. Ему продлили арест 12 июля еще на 10 суток, передает RT. Отмечается, что задержанный — руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке Андрей Сова. Он экспортировал в РФ поддержанные мотоциклы, запчасти для кораблей и другие товары. Стоимость отправленных в Россию товаров составила 42 миллиона иен (около 260 тысячи долларов по нынешнему курсу).

Япония является одной из стран, которая активно поддерживает антироссийские санкции. Периодически она вводит ограничения в адрес российских предприятий, а также отдельных лиц. В МИД Р обещали ответить Токио «жестким контрмерами».

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Российские дипломаты из консульства в Осаке (Япония) в ближайшее время посетят задержанного россиянина. Того обвиняли в экспорте товаров в РФ в обход санкций. Об этом сообщили журналистам сотрудники дипломатического представительства.  «Сотрудники генконсульства России в Осаке планируют в ближайшее время посетить задержанного. В настоящее время дата согласовывается», — сказали в генконсульстве. Сообщение передает РИА Новости.  Россиянина задержали в Японии 10 июля по обвинению в обходе санкций. Ему продлили арест 12 июля еще на 10 суток, передает RT. Отмечается, что задержанный — руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке Андрей Сова. Он экспортировал в РФ поддержанные мотоциклы, запчасти для кораблей и другие товары. Стоимость отправленных в Россию товаров составила 42 миллиона иен (около 260 тысячи долларов по нынешнему курсу). Япония является одной из стран, которая активно поддерживает антироссийские санкции. Периодически она вводит ограничения в адрес российских предприятий, а также отдельных лиц. В МИД Р обещали ответить Токио «жестким контрмерами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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