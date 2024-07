The Daily Beast: для Байдена написали речь со словами «Я ухожу»

18 июля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Текст с прощальной речью еще не попал на стол Джо Байдена, пишут СМИ Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Для президента США Джо Байдена подготовлена речь, в которой есть слова «Я ухожу». Текст написал один из спонсоров Демократической партии после того, как Байден заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал The Daily Beast. «Наша демократия в опасности… Эти выборы (они состоятся в ноябре — прим. URA.RU) должны быть выиграны демократами… Чтобы добиться успеха, нам понадобится доверие американского народа… Я верил и до сих пор верю, что смогу выполнять эту работу… Я ухожу», — такие тезисы написаны в речи для Байдена, говорится в материале . Также Байден, если будет читать этот текст, должен будет произнести, что большинство американцев хотят видеть на посту президента более молодого человека. Текст выступления еще не попал на стол администрации Байдена, отмечает портал. Авторы добавили, что такая речь позволит президенту США достойно покинуть свой пост. Ранее Байден пропустил мероприятие в Лас-Вегасе. Причина — политик заразился коронавирусом. Президент неоднократно заявлял, что готов выйти из президентской гонки, если врачи выявят серьезные проблемы со здоровьем. Ранее Байден провалил дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Редакционный совет газеты The New York Times призвал политика сняться с предвыборной гонки, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для президента США Джо Байдена подготовлена речь, в которой есть слова «Я ухожу». Текст написал один из спонсоров Демократической партии после того, как Байден заразился коронавирусом. Об этом сообщает портал The Daily Beast. «Наша демократия в опасности… Эти выборы (они состоятся в ноябре — прим. URA.RU) должны быть выиграны демократами… Чтобы добиться успеха, нам понадобится доверие американского народа… Я верил и до сих пор верю, что смогу выполнять эту работу… Я ухожу», — такие тезисы написаны в речи для Байдена, говорится в материале. Также Байден, если будет читать этот текст, должен будет произнести, что большинство американцев хотят видеть на посту президента более молодого человека. Текст выступления еще не попал на стол администрации Байдена, отмечает портал. Авторы добавили, что такая речь позволит президенту США достойно покинуть свой пост. Ранее Байден пропустил мероприятие в Лас-Вегасе. Причина — политик заразился коронавирусом. Президент неоднократно заявлял, что готов выйти из президентской гонки, если врачи выявят серьезные проблемы со здоровьем. Ранее Байден провалил дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Редакционный совет газеты The New York Times призвал политика сняться с предвыборной гонки, пишет 360.ru.