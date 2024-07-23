ГД расширила условия признания организаций нежелательными в РФ

Госдума приняла закон, позволяющий признавать нежелательными на территории России организации, основанные иностранными государственными структурами. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.
"Теперь таковыми (нежелательными — прим. URA.RU) могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства", — говорится в сообщении Госдумы, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, поправки подразумевают, что за участие в деятельности нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или до четырех лет лишения свободы.
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