Украинский военнопленный рассказал о жалких трусах в нацбате «Кракен»*

Пленный Гриднев: «Кракен»* сбежал с позиций до прибытия регулярных войск ВСУ
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Бойцы нацбата "Кракен"* сбежали со своих позиций, не обеспечив прикрытие основных сил ВСУ
Бойцы нацбата "Кракен"* сбежали со своих позиций, не обеспечив прикрытие основных сил ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный Валентин Гриднев рассказал о предательстве со стороны нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). Согласно рассказу, бойцы батальона покинули свои позиции в Часовом Яре раньше, чем до них добрались регулярные части ВСУ, несмотря на обещание обеспечить огневое прикрытие.

«Обещали, что нас будет прикрывать „Кракен“, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили», — передает слова Гриднева РИА Новости. Он добавил, что командование батальона заверяло его группу о том, что их будет поддерживать боевики из нацбата, занимавшие позиции на второй линии обороны. Однако, по его словам, когда они подъезжали к месту назначения, оказалось, что «Кракена» там уже не было. 

Пленный уточнил, что штурмовики последовательно занимали здания, а бойцы «Кракена» демонстративно отступили, не желая принимать участия в боевых действиях. Обещание о прикрытии было нарушено, и группа Гриднева осталась в одиночестве на передовой, лишенная поддержки, заключил пленный.

В Запорожской области увеличилось число дезертиров из ВСУ, о чем рассказал председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Украинские солдаты, в свою очередь, сообщали, что их командование не признает собственных военнопленных, а записывает их как «самовольно покинувших подразделение». Несмотря на это госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать дезертиров обратно на службу из-за большого количества потерь на фронте, передает Life

*Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией

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Украинский военнопленный Валентин Гриднев рассказал о предательстве со стороны нацбатальона «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией). Согласно рассказу, бойцы батальона покинули свои позиции в Часовом Яре раньше, чем до них добрались регулярные части ВСУ, несмотря на обещание обеспечить огневое прикрытие. «Обещали, что нас будет прикрывать „Кракен“, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили», — передает слова Гриднева РИА Новости. Он добавил, что командование батальона заверяло его группу о том, что их будет поддерживать боевики из нацбата, занимавшие позиции на второй линии обороны. Однако, по его словам, когда они подъезжали к месту назначения, оказалось, что «Кракена» там уже не было.  Пленный уточнил, что штурмовики последовательно занимали здания, а бойцы «Кракена» демонстративно отступили, не желая принимать участия в боевых действиях. Обещание о прикрытии было нарушено, и группа Гриднева осталась в одиночестве на передовой, лишенная поддержки, заключил пленный. В Запорожской области увеличилось число дезертиров из ВСУ, о чем рассказал председатель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Украинские солдаты, в свою очередь, сообщали, что их командование не признает собственных военнопленных, а записывает их как «самовольно покинувших подразделение». Несмотря на это госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать дезертиров обратно на службу из-за большого количества потерь на фронте, передает Life.  *Нацбат «Кракен» признан в России террористической и запрещенной организацией
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