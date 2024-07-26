Стало известно имя мужчины, который загорелся на Красной площади

Пострадавшим от ожогов на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» 74-летний Владимир Арсеньев. Мужчина ранее обвинялся в умышленном срыве гособоронзаказа, сообщает
«В 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок для нужд обороны… и воровстве рабочей документации на продукцию у другого предприятия. Проверка Федеральной службы безопасности… не подтвердила обвинение», — пишет издание. Поводом для обвинения стала жалоба. Арсеньев пытался судиться, чтобы отстоять свои честь и достоинство, но его иск был отклонен.
Ранее сообщалось, что в Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, гражданин получил легкие ожоги.
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