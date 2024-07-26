Стало известно имя мужчины, который загорелся на Красной площади

МК: на Красной площади загорелся президент ЦНИИ «Волна» Арсеньев
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, обстрел, скорая помощь, белгород
Виновник инцидента на Красной площади получил легкие ожоги Фото:

Пострадавшим от ожогов на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» 74-летний Владимир Арсеньев. Мужчина ранее обвинялся в умышленном срыве гособоронзаказа, сообщает MK.RU.

«В 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок для нужд обороны… и воровстве рабочей документации на продукцию у другого предприятия. Проверка Федеральной службы безопасности… не подтвердила обвинение», — пишет издание. Поводом для обвинения стала жалоба. Арсеньев пытался судиться, чтобы отстоять свои честь и достоинство, но его иск был отклонен.

Ранее сообщалось, что в Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, гражданин получил легкие ожоги.

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Пострадавшим от ожогов на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» 74-летний Владимир Арсеньев. Мужчина ранее обвинялся в умышленном срыве гособоронзаказа, сообщает MK.RU. «В 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок для нужд обороны… и воровстве рабочей документации на продукцию у другого предприятия. Проверка Федеральной службы безопасности… не подтвердила обвинение», — пишет издание. Поводом для обвинения стала жалоба. Арсеньев пытался судиться, чтобы отстоять свои честь и достоинство, но его иск был отклонен. Ранее сообщалось, что в Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, гражданин получил легкие ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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