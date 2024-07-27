27 июля 2024

Bloomberg: премьер-министр Италии Мелони решила поехать в Китай из-за СВО

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Встреча Мелони и Цзиньпина пройдет в преддверии выборов США, которые могут разрушить связи Вашингтона и ЕС
Встреча Мелони и Цзиньпина пройдет в преддверии выборов США, которые могут разрушить связи Вашингтона и ЕС Фото:
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Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони отправилась в Китай в преддверии нестабильных выборов в США. Она рассматривает председателя КНР Си Цзиньпина как важную заинтересованную сторону в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки в случае избрания кандидата в президенты Дональда Трампа.

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправляется в Китай, стремясь стабилизировать отношения с Пекином в преддверии нестабильных выборов в США... Итальянский лидер рассматривает Си как человека, который может стать важной заинтересованной стороной в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки, как угрожал Трамп", — передает Bloomberg слова человека, знакомого со взглядами Мелони. 

Издание ожидает, что итальянский премьер на встрече с Цзиньпином поднимет вопрос о конфликте на Украине. Эту информацию передал Bloomberg неназванный чиновник.

Ранее Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль. По ее словам, проводимая спецоперация на Украине способствует вспышкам мировых конфликтов, передает RT.

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Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони отправилась в Китай в преддверии нестабильных выборов в США. Она рассматривает председателя КНР Си Цзиньпина как важную заинтересованную сторону в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки в случае избрания кандидата в президенты Дональда Трампа. "Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправляется в Китай, стремясь стабилизировать отношения с Пекином в преддверии нестабильных выборов в США... Итальянский лидер рассматривает Си как человека, который может стать важной заинтересованной стороной в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки, как угрожал Трамп", — передает Bloomberg слова человека, знакомого со взглядами Мелони.  Издание ожидает, что итальянский премьер на встрече с Цзиньпином поднимет вопрос о конфликте на Украине. Эту информацию передал Bloomberg неназванный чиновник. Ранее Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль. По ее словам, проводимая спецоперация на Украине способствует вспышкам мировых конфликтов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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