Bloomberg: премьер-министр Италии Мелони решила поехать в Китай из-за СВО

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони отправилась в Китай в преддверии нестабильных выборов в США. Она рассматривает председателя КНР Си Цзиньпина как важную заинтересованную сторону в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки в случае избрания кандидата в президенты Дональда Трампа.
"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправляется в Китай, стремясь стабилизировать отношения с Пекином в преддверии нестабильных выборов в США... Итальянский лидер рассматривает Си как человека, который может стать важной заинтересованной стороной в конфликте на Украине, если Вашингтон откажется от поддержки, как угрожал Трамп", — передает Bloomberg слова человека, знакомого со взглядами Мелони.
Издание ожидает, что итальянский премьер на встрече с Цзиньпином поднимет вопрос о конфликте на Украине. Эту информацию передал Bloomberg неназванный чиновник.
Ранее Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль. По ее словам, проводимая спецоперация на Украине способствует вспышкам мировых конфликтов, передает RT.
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