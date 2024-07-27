В Челябинской области вытащили из пучины мужчину, решившего сократить путь по воде

В селе Еманжелинка спасли мужчину, пытавшегося перейти вброд затопленный участок

28 июля 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС пришли на помощь тонувшему мужчине Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В селе Еманжелинка в Еткульском районе Челябинской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, пытавшемуся перейти вброд воду, которая затопила приусадебные участки. Пострадавшего передали медикам. «При патрулировании садовых участков в СНТ „Уралец“ и приусадебных участков в селе Еманжелинка сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Он решил сократить путь и перейти большую воду. Его вытащили из пучины, оказали первую помощь и передали врачам», — сообщили в МЧС России. Также в ведомстве отметили, что специалисты эвакуировали с территории девять человек, из них пятеро детей. Все они находятся в пунктах временного размещения. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые сплавлялись по реке Юрюзань. Никто не пострадал, при этом катамараны и сапборды унесло ниже по течению в неизвестном направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Еманжелинка в Еткульском районе Челябинской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, пытавшемуся перейти вброд воду, которая затопила приусадебные участки. Пострадавшего передали медикам. «При патрулировании садовых участков в СНТ „Уралец“ и приусадебных участков в селе Еманжелинка сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Он решил сократить путь и перейти большую воду. Его вытащили из пучины, оказали первую помощь и передали врачам», — сообщили в МЧС России. Также в ведомстве отметили, что специалисты эвакуировали с территории девять человек, из них пятеро детей. Все они находятся в пунктах временного размещения. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые сплавлялись по реке Юрюзань. Никто не пострадал, при этом катамараны и сапборды унесло ниже по течению в неизвестном направлении.