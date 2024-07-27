27 июля 2024

В Челябинской области вытащили из пучины мужчину, решившего сократить путь по воде

В селе Еманжелинка спасли мужчину, пытавшегося перейти вброд затопленный участок
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС пришли на помощь тонувшему мужчине Фото:

В селе Еманжелинка в Еткульском районе Челябинской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, пытавшемуся перейти вброд воду, которая затопила приусадебные участки. Пострадавшего передали медикам.

«При патрулировании садовых участков в СНТ „Уралец“ и приусадебных участков в селе Еманжелинка сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Он решил сократить путь и перейти большую воду. Его вытащили из пучины, оказали первую помощь и передали врачам», — сообщили в МЧС России.

Также в ведомстве отметили, что специалисты эвакуировали с территории девять человек, из них пятеро детей. Все они находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые сплавлялись по реке Юрюзань. Никто не пострадал, при этом катамараны и сапборды унесло ниже по течению в неизвестном направлении.

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В селе Еманжелинка в Еткульском районе Челябинской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, пытавшемуся перейти вброд воду, которая затопила приусадебные участки. Пострадавшего передали медикам. «При патрулировании садовых участков в СНТ „Уралец“ и приусадебных участков в селе Еманжелинка сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Он решил сократить путь и перейти большую воду. Его вытащили из пучины, оказали первую помощь и передали врачам», — сообщили в МЧС России. Также в ведомстве отметили, что специалисты эвакуировали с территории девять человек, из них пятеро детей. Все они находятся в пунктах временного размещения. Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые сплавлялись по реке Юрюзань. Никто не пострадал, при этом катамараны и сапборды унесло ниже по течению в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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