В Челябинской области вытащили из пучины мужчину, решившего сократить путь по воде

В селе Еманжелинка в Еткульском районе Челябинской области сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, пытавшемуся перейти вброд воду, которая затопила приусадебные участки. Пострадавшего передали медикам.
«При патрулировании садовых участков в СНТ „Уралец“ и приусадебных участков в селе Еманжелинка сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Он решил сократить путь и перейти большую воду. Его вытащили из пучины, оказали первую помощь и передали врачам», — сообщили в МЧС России.
Также в ведомстве отметили, что специалисты эвакуировали с территории девять человек, из них пятеро детей. Все они находятся в пунктах временного размещения.
Как сообщало URA.RU ранее, сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали местных и пермских туристов, которые сплавлялись по реке Юрюзань. Никто не пострадал, при этом катамараны и сапборды унесло ниже по течению в неизвестном направлении.
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