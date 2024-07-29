«Коммерсант»: Небензя может заменить Титова на посту замглавы МИД РФ

29 июля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Небензя может стать первым заместителем главы МИДа РФ, сообщили источники Фото: Пресс-служба Совета Федерации Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел Владимира Титова. Об этом сообщили источники, близкие к министерству. Отмечается, что место Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. «Его место может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что сам Титов может быть назначен на пост постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных объединениях в Женеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел Владимира Титова. Об этом сообщили источники, близкие к министерству. Отмечается, что место Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. «Его место может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что сам Титов может быть назначен на пост постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных объединениях в Женеве.