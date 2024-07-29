«Коммерсант»: Небензя может заменить Титова на посту замглавы МИД РФ

Небензя может стать первым заместителем главы МИДа РФ, сообщили источники
Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел Владимира Титова. Об этом сообщили источники, близкие к министерству. Отмечается, что место Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя.
«Его место может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что сам Титов может быть назначен на пост постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных объединениях в Женеве.
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