«Коммерсант»: Небензя может заменить Титова на посту замглавы МИД РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя может стать первым заместителем главы МИДа РФ, сообщили источники Фото:

Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел Владимира Титова. Об этом сообщили источники, близкие к министерству. Отмечается, что место Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя.

«Его место может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что сам Титов может быть назначен на пост постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных объединениях в Женеве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя главы Министерства иностранных дел Владимира Титова. Об этом сообщили источники, близкие к министерству. Отмечается, что место Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя. «Его место может занять постпред России при ООН Василий Небензя», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что сам Титов может быть назначен на пост постоянного представителя России при отделении Организации объединенных наций и других международных объединениях в Женеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...