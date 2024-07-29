Новым гражданам РФ может светить двухгодичная срочная служба в армии

Госдума: для новых граждан РФ могут увеличить срок службы и призывной возраст

29 июля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Поправку об увеличении срока службы для новых граждан РФ планируют рассмотреть до конца весенней сессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственная Дума планирует рассмотреть поправку, которая предусматривает увеличение срока службы в армии до двух лет для лиц, недавно получивших гражданство РФ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «Для [новых граждан РФ] может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет», — заявили в Госдуме РИА Новости. Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Отмечается, что помимо увеличения срока службы могу повысить и призывной возраст. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума планирует рассмотреть поправку, которая предусматривает увеличение срока службы в армии до двух лет для лиц, недавно получивших гражданство РФ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «Для [новых граждан РФ] может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет», — заявили в Госдуме РИА Новости. Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Отмечается, что помимо увеличения срока службы могу повысить и призывной возраст.