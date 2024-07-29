Новым гражданам РФ может светить двухгодичная срочная служба в армии

Госдума: для новых граждан РФ могут увеличить срок службы и призывной возраст
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Отправка призывников. Курган, армия, призывники, новобранцы, призыв в армию
Поправку об увеличении срока службы для новых граждан РФ планируют рассмотреть до конца весенней сессии Фото:

Государственная Дума планирует рассмотреть поправку, которая предусматривает увеличение срока службы в армии до двух лет для лиц, недавно получивших гражданство РФ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Для [новых граждан РФ] может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет», — заявили в Госдуме РИА Новости. Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Отмечается, что помимо увеличения срока службы могу повысить и призывной возраст.

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Государственная Дума планирует рассмотреть поправку, которая предусматривает увеличение срока службы в армии до двух лет для лиц, недавно получивших гражданство РФ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «Для [новых граждан РФ] может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет», — заявили в Госдуме РИА Новости. Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Отмечается, что помимо увеличения срока службы могу повысить и призывной возраст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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