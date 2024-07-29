Политолога Галлямова* заочно приговорили за фейки об армии России

29 июля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Галлямову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом), признав его виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Алан Гамазов. «Суд признал виновным моего подзащитного Галлямова <…> и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сообщил адвокат Гамазов, передает ТАСС. Галлямов осужден по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия. Вместе с Галлямовым аналогичное наказание получил украинский журналист Александр Преподобный. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом), признав его виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Алан Гамазов. «Суд признал виновным моего подзащитного Галлямова <…> и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сообщил адвокат Гамазов, передает ТАСС. Галлямов осужден по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия. Вместе с Галлямовым аналогичное наказание получил украинский журналист Александр Преподобный. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента