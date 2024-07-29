29 июля 2024

Политолога Галлямова* заочно приговорили за фейки об армии России

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Избрание меры пресечения Ирине Шатовой в Ленинском районном суде. Пермь, документ, ежедневник, смартфон, стол, прокурор, микрофон, обвинитель, документы, заседание, мужчина, суд, следователь, записная книжка, записная книжка прокурора, руки, записная книга
Галлямову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно Фото:

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом), признав его виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Алан Гамазов.

«Суд признал виновным моего подзащитного Галлямова <…> и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сообщил адвокат Гамазов, передает ТАСС. Галлямов осужден по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия. Вместе с Галлямовым аналогичное наказание получил украинский журналист Александр Преподобный.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Басманный суд Москвы вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом), признав его виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Алан Гамазов. «Суд признал виновным моего подзащитного Галлямова <…> и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — сообщил адвокат Гамазов, передает ТАСС. Галлямов осужден по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия. Вместе с Галлямовым аналогичное наказание получил украинский журналист Александр Преподобный. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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