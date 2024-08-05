Экс-замглавы ПАО «Ил» Новожилова отправили в колонию за мошенничество с Ил-76

Экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов приговорен к шести годам колонии
За мошенничество при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов был приговорен к шести годам колонии. Об этом сообщают в СМИ.
«Экс-замглавы ПАО „Ил“ Новожилов приговорен к 6 годам колонии», — заявили в ТАСС. Там добавили, что Новожилова приговорили за мошенничество при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А.
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