Лавров призвал Израиль и Иран к сдержанности на фоне напряженности

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Лавров переговорил с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства
Лавров переговорил с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади. Об этом сообщили в МИД РФ. Москва призвала все страны конфликта на Ближнем Востоке проявлять сдержанность, дабы избежать катастрофические последствия.

«В Москве и в Аммане призывают все вовлеченные стороны проявлять сдержанность во избежание катастрофических последствий для всего Ближнего Востока», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что, в ходе телефонного разговора стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия по важнейшим двусторонним и международным вопросам.

В столице Ирана, Тегеране, 31 июля во время обстрела был убит один из руководителей движения ХАМАС — Исмаил Хания. В ответ Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи дал распоряжение нанести удар по территории Израиля.

В свою очередь российский президент Владимир Путин направил обращение через секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу к иранскому верховному лидеру с призывом минимизировать жертвы среди гражданского населения при ответных действиях на предполагаемую ликвидацию Хании.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади. Об этом сообщили в МИД РФ. Москва призвала все страны конфликта на Ближнем Востоке проявлять сдержанность, дабы избежать катастрофические последствия. «В Москве и в Аммане призывают все вовлеченные стороны проявлять сдержанность во избежание катастрофических последствий для всего Ближнего Востока», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что, в ходе телефонного разговора стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия по важнейшим двусторонним и международным вопросам. В столице Ирана, Тегеране, 31 июля во время обстрела был убит один из руководителей движения ХАМАС — Исмаил Хания. В ответ Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи дал распоряжение нанести удар по территории Израиля. В свою очередь российский президент Владимир Путин направил обращение через секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу к иранскому верховному лидеру с призывом минимизировать жертвы среди гражданского населения при ответных действиях на предполагаемую ликвидацию Хании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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