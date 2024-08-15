Чтобы напасть на Курскую область, Украина перебросила ряд военных подразделений ВСУ с самых горячих участков фронта. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта», — говорится в заявлении агентства. Отмечается, что Киеву не удалось отвлечь военные силы России от других участков фронта, наоборот, видны успехи ВС РФ на покровском направлении.
Украинские военные 6 августа предприняли попытку вторжения в Курскую область. Столкновения с противником на границах до сих пор идут. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ планировали занять Курскую АЭС, передает «Национальная служба новостей». Однако российские солдаты смогли ликвидировать большую часть техники и живой силы противника. Он также отметил, что Украина отправила на выполнение задач в Курской области свыше 12 тысяч солдат, передает RT.
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