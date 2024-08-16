В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Мэр Химок: на 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
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Мэр Химок выразил соболезнования семье старейшего ветерана Фото:

В Химках ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Никитович Кривошеев. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Волошин. На момент смерти герою было 104 года.

«На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы — Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй», — написал Волошин в своем telegram-канале.

Иван Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом, а День Победы 9 мая 1945 года встретил в Праге. За время военных действий он был удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, а также других значимых наград. Также герой получил знак «Освободитель Донбасса». Волошин выразил свои соболезнования родным и близким героя.

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В Химках ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Никитович Кривошеев. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Волошин. На момент смерти герою было 104 года. «На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы — Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй», — написал Волошин в своем telegram-канале. Иван Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом, а День Победы 9 мая 1945 года встретил в Праге. За время военных действий он был удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, а также других значимых наград. Также герой получил знак «Освободитель Донбасса». Волошин выразил свои соболезнования родным и близким героя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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