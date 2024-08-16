В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Мэр Химок: на 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

16 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мэр Химок выразил соболезнования семье старейшего ветерана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Химках ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Никитович Кривошеев. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Волошин. На момент смерти герою было 104 года. «На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы — Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй», — написал Волошин в своем telegram-канале. Иван Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом, а День Победы 9 мая 1945 года встретил в Праге. За время военных действий он был удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, а также других значимых наград. Также герой получил знак «Освободитель Донбасса». Волошин выразил свои соболезнования родным и близким героя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Химках ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Никитович Кривошеев. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Волошин. На момент смерти герою было 104 года. «На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы — Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй», — написал Волошин в своем telegram-канале. Иван Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом, а День Победы 9 мая 1945 года встретил в Праге. За время военных действий он был удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, а также других значимых наград. Также герой получил знак «Освободитель Донбасса». Волошин выразил свои соболезнования родным и близким героя.