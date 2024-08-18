МАГАТЭ подтвердило непричастность РФ к пожару на ЗАЭС

19 августа 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Обвинения в поджоге автомобильных покрышек российской стороной были опровергнуты экспертами МАГАТЭ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло информацию о виновности России в пожаре на градирне Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая „жгла там автомобильные покрышки“. Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — говорится в сообщении в telegram-канале. Градирня атомной станции выгорела в результате атаки украинскими беспилотниками 11 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ядерным террором континента. Позже президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. В частности это касается Запорожской АЭС, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Глава МАГАТЭ Мариано Гросси заявил об отсутствии опасности для ЗАЭС после удара БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло информацию о виновности России в пожаре на градирне Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая „жгла там автомобильные покрышки“. Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — говорится в сообщении в telegram-канале. Градирня атомной станции выгорела в результате атаки украинскими беспилотниками 11 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ядерным террором континента. Позже президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. В частности это касается Запорожской АЭС, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Глава МАГАТЭ Мариано Гросси заявил об отсутствии опасности для ЗАЭС после удара БПЛА.