Британцев готовят к худшей жизни

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер намерен рассказать о предстоящем ухудшении ситуации в стране. Об этом сообщает The Telegraph со ссылками на выдержки из предстоящей речи Стармера.
«Сэр Кир Стармер скажет, что он будет честен „в отношении выбора, с которым мы сталкиваемся, и того, насколько трудным он будет“, и добавит: „Честно говоря, ситуация ухудшится, прежде чем мы ее исправим“, — пишет издание.
Глава правительства Британии также планирует к «непопулярным решениям» проблем. По его словам, для укрепления основ страны необходимо предпринять жесткие действия по всем направлениям.
Кроме того, Стармер неоднократно обещал населению, что не будет поднимать налоги (НДС, подоходной налог, национальное страхование). Однако, как отмечает The Telegraph, «его неспособность исключить повышение других налогов привела к тому, что Казначейство планирует увеличить» налог на прирост капитала, налог на наследство и налог на предприятия.
Ранее премьер-министр Великобритании Ким Стармер отменил свой отпуск из-за охвативших страну протестов против мигрантов. В стране беспорядки длились больше 10 дней на фоне массового убийства детей в Саутпорте, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.