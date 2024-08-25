25 августа 2024

Бигвава: Абхазия не забыла помощь России, оказанную в трудное для страны время

© Служба новостей «URA.RU»
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Абхазия неоднократно отмечала помощь России
Абхазия неоднократно отмечала помощь России Фото:

Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава вспомнил о помощи России после вооруженной агрессии Грузии в 2008 году. По его словам, решение РФ о признании независимости республики помогло стране заключить межгосударственные договоры и соглашения, которые оказали значительное влияние на ее политическое и экономическое развитие.

«Хотел бы отметить, что вскоре после признания Россией Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства ее примеру последовали и другие государства-члены ООН... Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии», — передает РИА Новости слова дипломата.

Ранее Абхазия вслед за Россией подписала документ о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент Абхазии Аслан Бжания поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.

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Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава вспомнил о помощи России после вооруженной агрессии Грузии в 2008 году. По его словам, решение РФ о признании независимости республики помогло стране заключить межгосударственные договоры и соглашения, которые оказали значительное влияние на ее политическое и экономическое развитие. «Хотел бы отметить, что вскоре после признания Россией Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства ее примеру последовали и другие государства-члены ООН... Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии», — передает РИА Новости слова дипломата. Ранее Абхазия вслед за Россией подписала документ о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент Абхазии Аслан Бжания поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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