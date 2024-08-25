Бигвава: Абхазия не забыла помощь России, оказанную в трудное для страны время

Замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава вспомнил о помощи России после вооруженной агрессии Грузии в 2008 году. По его словам, решение РФ о признании независимости республики помогло стране заключить межгосударственные договоры и соглашения, которые оказали значительное влияние на ее политическое и экономическое развитие.
«Хотел бы отметить, что вскоре после признания Россией Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства ее примеру последовали и другие государства-члены ООН... Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии», — передает РИА Новости слова дипломата.
Ранее Абхазия вслед за Россией подписала документ о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент Абхазии Аслан Бжания поручил подготовить договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.
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