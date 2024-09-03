Премьер Малайзии на встрече с Путиным заявит о желании вступить в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) при беседе с президентом РФ Владимиром Путиным объявит ему о желании страны вступить в БРИКС. Об этом говорится в заявлении малайзийского МИД.
«Премьер Малайзии на встрече с Путиным на полях ВЭФ объявит об интересе своей страны вступить в БРИКС» — говорится в заявлении. Ранее сообщалось о готовящейся встрече Путина и Ибрагима на Восточном экономическом форуме, который состоится 4 сентября. Это будет первый визит малайзийского премьера в Россию в качестве главы правительства.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился информацией о предстоящей встрече на брифинге, упомянув, что премьер-министр Малайзии является одним из главных гостей форума. Он отметил значимость страны в контексте будущего ее председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году, подчеркнув приоритетность сотрудничества с АСЕАН для российской политики в Азии. Встреча Путина и Ибрагима пройдет как в узком, так и в расширенном формате, где будут рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также международная и региональная проблематика.
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) при беседе с президентом РФ Владимиром Путиным объявит ему о желании страны вступить в БРИКС. Об этом говорится в заявлении малайзийского МИД. «Премьер Малайзии на встрече с Путиным на полях ВЭФ объявит об интересе своей страны вступить в БРИКС» — говорится в заявлении. Ранее сообщалось о готовящейся встрече Путина и Ибрагима на Восточном экономическом форуме, который состоится 4 сентября. Это будет первый визит малайзийского премьера в Россию в качестве главы правительства. Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился информацией о предстоящей встрече на брифинге, упомянув, что премьер-министр Малайзии является одним из главных гостей форума. Он отметил значимость страны в контексте будущего ее председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году, подчеркнув приоритетность сотрудничества с АСЕАН для российской политики в Азии. Встреча Путина и Ибрагима пройдет как в узком, так и в расширенном формате, где будут рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также международная и региональная проблематика.