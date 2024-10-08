В офисе Зеленского рассказали, почему ноябрьский саммит мира отменился

«Телеграф»: саммит по Украине отменили из-за неготовности мирного плана

08 октября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Основная причина отмены мероприятия, куда также должны были пригласить Россию, заключается в неготовности мирного плана Фото: Официальный сайт президента Украины Предстоящий саммит мира по Украине, который должен был состояться в ноябре этого года, был отменен. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна. Основная причина отмены мероприятия, куда также должны были пригласить Россию, заключается в неготовности мирного плана. Соответствующий документ украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал ранее. «В ноябре второй „саммит мира“ не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего „мирного плана“ второго саммита», — заявила Дария Заривна в разговоре с журналистами украинского издания «Телеграф». В сентябре этого года Зеленский летал в США, чтобы представить американскому главе Джо Байдену свой мирный план. Американские журналисты писали, что по итогу Вашингтон «послал Зеленского» с его мирным планом. План украинского главы заключается в том, чтобы Запад разрешил Киеву дальнобойные атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящий саммит мира по Украине, который должен был состояться в ноябре этого года, был отменен. Об этом рассказала советница главы Офиса президента Дария Заривна. Основная причина отмены мероприятия, куда также должны были пригласить Россию, заключается в неготовности мирного плана. Соответствующий документ украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал ранее. «В ноябре второй „саммит мира“ не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего „мирного плана“ второго саммита», — заявила Дария Заривна в разговоре с журналистами украинского издания «Телеграф». В сентябре этого года Зеленский летал в США, чтобы представить американскому главе Джо Байдену свой мирный план. Американские журналисты писали, что по итогу Вашингтон «послал Зеленского» с его мирным планом. План украинского главы заключается в том, чтобы Запад разрешил Киеву дальнобойные атаки.