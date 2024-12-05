Звезда сериала «Солдаты» упал в подъезде и ударился головой

Народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с сотрясением мозга
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Церемония прощания с Романом Мадяновым. Бронницы, Московская область, борис щербаков
Сейчас Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести Фото:

Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ.

«Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru. По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести.

До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли.

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Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ. «Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru. По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести. До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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