Звезда сериала «Солдаты» упал в подъезде и ударился головой

Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ.
«Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru. По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести.
До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли.
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Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ. «Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru. По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести. До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли.