Звезда сериала «Солдаты» упал в подъезде и ударился головой

Народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с сотрясением мозга

05 декабря 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Сейчас Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести Фото: Роман Наумов © URA.RU Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ. «Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru . По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести. До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист РФ Борис Щербаков, известный по сериалу «Солдаты», экстренно госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости. Об этом сообщают СМИ. «Накануне Щербаков упал, сильно ударившись головой. Близкие обнаружили его на лестничной площадке сегодня в районе 0:30 и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил портал Life.ru. По данным источника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести. До этого Борис Щербаков также неоднократно попадал в больницу с различными заболеваниями — коронавирус, пневмония и нестабильная стенокардия. С того момента у Щербакова остались некоторые проблемы с сердцем. Позже у актера удалили почку из-за злокачественной опухоли.