Военный корреспондент Александр Коц поделился мнением о причастности Киева к убийству генерала Кириллова. Он утверждает, что за этим стоит прямое вмешательство Украины, возможно при поддержке западных стран.
«Сегодня нет смысла гадать, кто организовал это убийство. Причастность Киева тут очевидна. <...>Кириллов был как кость в горле в связи с обличениями по биолабораториям», — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, основная цель — устранение генерала, который мешал интересам США и Великобритании.
Эксперт также отметил, что действия украинской стороны могли быть частью более широкой операции с использованием агентуры в тылу России. Эта агентура, по его словам, проводит слежку и атакует значимые цели, несмотря на возможные последствия и издержки.
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