Военкор раскрыл, почему целью Киева стал генерал Кириллов

Военкор Коц: причастность Киева к гибели Кириллова очевидна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агентура Киева действует в глубоком тылу России, а Кириллов стал жертвой, заявил Коц
Агентура Киева действует в глубоком тылу России, а Кириллов стал жертвой, заявил Коц Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Военный корреспондент Александр Коц поделился мнением о причастности Киева к убийству генерала Кириллова. Он утверждает, что за этим стоит прямое вмешательство Украины, возможно при поддержке западных стран. 

«Сегодня нет смысла гадать, кто организовал это убийство. Причастность Киева тут очевидна. <...>Кириллов был как кость в горле в связи с обличениями по биолабораториям», — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, основная цель — устранение генерала, который мешал интересам США и Великобритании.

Эксперт также отметил, что действия украинской стороны могли быть частью более широкой операции с использованием агентуры в тылу России. Эта агентура, по его словам, проводит слежку и атакует значимые цели, несмотря на возможные последствия и издержки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный корреспондент Александр Коц поделился мнением о причастности Киева к убийству генерала Кириллова. Он утверждает, что за этим стоит прямое вмешательство Украины, возможно при поддержке западных стран.  «Сегодня нет смысла гадать, кто организовал это убийство. Причастность Киева тут очевидна. <...>Кириллов был как кость в горле в связи с обличениями по биолабораториям», — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, основная цель — устранение генерала, который мешал интересам США и Великобритании. Эксперт также отметил, что действия украинской стороны могли быть частью более широкой операции с использованием агентуры в тылу России. Эта агентура, по его словам, проводит слежку и атакует значимые цели, несмотря на возможные последствия и издержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...