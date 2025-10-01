Актера Калюжного отпустили из армии в кино

Актер Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в российской армии, посетил премьеру фильма «Первый на Олимпе» в увольнительной. Артист поблагодарил командование части за возможность побывать на показе.
«Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться», — рассказал Калюжный журналистам, сообщает РИА Новости.
Решение пойти в армию актер принял после съемок в фильме о событиях СВО «Малыш», которые проходили в Донецке и Мариуполе. 27 мая он прибыл на призывной пункт в Москве. Перед уходом на службу Калюжный успел завершить работу над картиной «Первый на Олимпе», где сыграл главную роль. Премьера фильма «Первый на Олимпе» с Калюжным в главной роли состоится сегодня вечером, а в широкий прокат картина выйдет 9 октября.
Агент Григория Сухова сообщил, что актер Глеб Калюжный, получивший известность благодаря участию в телесериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», приступил к прохождению срочной военной службы 27 мая. По данным представителя артиста, отправка на службу состоялась с призывного пункта, расположенного на улице Угрешской. На данный момент информация о том, в каком именно роде войск будет проходить службу Калюжный, отсутствует.
