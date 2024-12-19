«Не нужно ругаться на чиновников»: Путин объяснил, почему к нему обращаются для «командирского решения»

Путин: процесс принятия решений для чиновников очень сложен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Принятие решения чиновниками - сложный процесс, заявил Путин
Принятие решения чиновниками - сложный процесс, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходя прямой линии объяснил, почему чиновники обращаются к нему за «командирским решением». Он отметил, что процесс принятия решений очень сложный.

«Не нужно ругаться на чиновников, процесс принятия решений сложен. Когда вопрос доходит до меня, существует множество разных точек зрения. Тогда коллеги приходят ко мне для принятия командирского решения», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что по этой причине коллеги приходят за его разрешением, чтобы внести ясность и устранить бюрократические преграды.

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Президент РФ Владимир Путин в ходя прямой линии объяснил, почему чиновники обращаются к нему за «командирским решением». Он отметил, что процесс принятия решений очень сложный. «Не нужно ругаться на чиновников, процесс принятия решений сложен. Когда вопрос доходит до меня, существует множество разных точек зрения. Тогда коллеги приходят ко мне для принятия командирского решения», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что по этой причине коллеги приходят за его разрешением, чтобы внести ясность и устранить бюрократические преграды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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