Президент РФ Владимир Путин в ходя прямой линии объяснил, почему чиновники обращаются к нему за «командирским решением». Он отметил, что процесс принятия решений очень сложный.
«Не нужно ругаться на чиновников, процесс принятия решений сложен. Когда вопрос доходит до меня, существует множество разных точек зрения. Тогда коллеги приходят ко мне для принятия командирского решения», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что по этой причине коллеги приходят за его разрешением, чтобы внести ясность и устранить бюрократические преграды.
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