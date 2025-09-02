Кадыров отреагировал на новые обвинения СБУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров в сатирической манере ответил на выпады украинских силовиков
Кадыров в сатирической манере ответил на выпады украинских силовиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в стихотворной форме ответил на заочные обвинения, предъявленные ему Службой безопасности Украины (СБУ). В рифмованных строчках он прокомментировал инкриминируемую ему причастность к использованию пленных при атаках дронами. Соответствующий текст политик опубликовал в своем telegram-канале.

«Одно агентство непрестижное — „страны“ с заглавной буквой „У“ — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой „СБУ“», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. В стихах он также отметил, что не испытывает затруднений в признании давать отпор противникам.

Как сообщало URA.RU ранее, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. Политика обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в стихотворной форме ответил на заочные обвинения, предъявленные ему Службой безопасности Украины (СБУ). В рифмованных строчках он прокомментировал инкриминируемую ему причастность к использованию пленных при атаках дронами. Соответствующий текст политик опубликовал в своем telegram-канале. «Одно агентство непрестижное — „страны“ с заглавной буквой „У“ — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой „СБУ“», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. В стихах он также отметил, что не испытывает затруднений в признании давать отпор противникам. Как сообщало URA.RU ранее, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. Политика обвинили в нарушении законов и обычаев войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...