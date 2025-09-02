Кадыров отреагировал на новые обвинения СБУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в стихотворной форме ответил на заочные обвинения, предъявленные ему Службой безопасности Украины (СБУ). В рифмованных строчках он прокомментировал инкриминируемую ему причастность к использованию пленных при атаках дронами. Соответствующий текст политик опубликовал в своем telegram-канале.
«Одно агентство непрестижное — „страны“ с заглавной буквой „У“ — твердит, что на меня обижена дворняга с кличкой „СБУ“», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. В стихах он также отметил, что не испытывает затруднений в признании давать отпор противникам.
Как сообщало URA.RU ранее, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. Политика обвинили в нарушении законов и обычаев войны.
