23 января 2025

В Киеве объявлена воздушная тревога после атаки БПЛА на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Местных жителей попросили укрыться
Местных жителей попросили укрыться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти после того, как беспилотники совершили массовую атаку на регионы РФ.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении городской администрации в telegram-канале.

Беспилотники массово атаковали Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти после того, как беспилотники совершили массовую атаку на регионы РФ. «В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении городской администрации в telegram-канале. Беспилотники массово атаковали Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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