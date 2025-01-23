В Киеве объявлена воздушная тревога после атаки БПЛА на Россию

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти после того, как беспилотники совершили массовую атаку на регионы РФ.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении городской администрации в telegram-канале.
Беспилотники массово атаковали Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская и Курская области. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
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