В Рыльске украинский дрон атаковал электроподстанцию, поврежден силовой кабель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель», — написал Хинштейн в cвоем telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия было частично нарушено энергоснабжение города и нескольких прилегающих населенных пунктов.
Энергетики приступили к ремонтным работам и обещают восстановить энергоснабжение в течение ближайших часов. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, обеспечивая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности пострадавших территорий.
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