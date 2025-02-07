Задержан бизнесмен за мошенничество с поставками стройматериалов для Минобороны

Задержан генеральный директор компании «Дион» Аслан Петросян, подозреваемый в крупном мошенничестве с поставками стройматериалов для Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Уголовное дело заведено против Аслана Петросяна», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он подозревается в совершении крупного мошенничества, связанного с поставками строительных материалов для Минобороны.
В ходе выполнения контрактов Петросян прибегал к подделке документов и осуществлял поставку некачественных материалов. Информация о размере причиненного ущерба на данный момент не раскрыта.
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