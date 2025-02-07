Задержан бизнесмен за мошенничество с поставками стройматериалов для Минобороны

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Бизнесмен поставлял некачественные стройматериалы
Бизнесмен поставлял некачественные стройматериалы Фото:

Задержан генеральный директор компании «Дион» Аслан Петросян, подозреваемый в крупном мошенничестве с поставками стройматериалов для Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Уголовное дело заведено против Аслана Петросяна», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он подозревается в совершении крупного мошенничества, связанного с поставками строительных материалов для Минобороны.

В ходе выполнения контрактов Петросян прибегал к подделке документов и осуществлял поставку некачественных материалов. Информация о размере причиненного ущерба на данный момент не раскрыта.

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Задержан генеральный директор компании «Дион» Аслан Петросян, подозреваемый в крупном мошенничестве с поставками стройматериалов для Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Уголовное дело заведено против Аслана Петросяна», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он подозревается в совершении крупного мошенничества, связанного с поставками строительных материалов для Минобороны. В ходе выполнения контрактов Петросян прибегал к подделке документов и осуществлял поставку некачественных материалов. Информация о размере причиненного ущерба на данный момент не раскрыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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