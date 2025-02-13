Рютте: разговор Путина и Трампа «создает впечатление» начала переговоров

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Разговор президента России Владимра Путина и американского лидера Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он также отметило, что «абсолютно поддерживает» мирные переговоры по украинскому конфликту.
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