Британия ввела санкции против замминистра обороны РФ Фрадкова

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Британия ввела санкции против двух российских чиновников
Британия ввела санкции против двух российских чиновников Фото:

Великобритания расширила список санкций, включив в него заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина. Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.

«Лондон внес в санкционный список замминистра обороны РФ Павла Фрадкова», — говорится в  документе минфина. Также под санкции попали Владимир Селин и владелец компании «ПНК-Урал» Артем Чайка, завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии». Каждый из указанных обвиняется в «участии или прежнем участии в получении выгод от правительства России или его поддержке, а также в деятельности, направленной на дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

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Великобритания расширила список санкций, включив в него заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина. Об этом сообщило министерство финансов Великобритании. «Лондон внес в санкционный список замминистра обороны РФ Павла Фрадкова», — говорится в  документе минфина. Также под санкции попали Владимир Селин и владелец компании «ПНК-Урал» Артем Чайка, завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии». Каждый из указанных обвиняется в «участии или прежнем участии в получении выгод от правительства России или его поддержке, а также в деятельности, направленной на дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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