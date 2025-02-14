Британия ввела санкции против замминистра обороны РФ Фрадкова

Великобритания расширила список санкций, включив в него заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина. Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.
«Лондон внес в санкционный список замминистра обороны РФ Павла Фрадкова», — говорится в документе минфина. Также под санкции попали Владимир Селин и владелец компании «ПНК-Урал» Артем Чайка, завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии». Каждый из указанных обвиняется в «участии или прежнем участии в получении выгод от правительства России или его поддержке, а также в деятельности, направленной на дестабилизацию, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
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