Двое российских детей вернулись домой к маме с Украины

С Украины в Россию к матери вернулись две сестры. Последнее время они жили у бабушки с дедушкой на украинской территории, однако после начала спецоперации мать не смогла их навещать. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию при нашем содействии», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. Мать и девочки встретились в аэропорту Минска.
В процессе реализации этой задачи помог Катар: его представители взаимодействовали с украинской стороной, оказывали помощь в покрытии транспортных и прочих расходов, а также в сопровождении детей и их родственников. Также в возращении сестер в РФ принимал участие Международный Комитет Красного Креста и представители соответствующих ведомств. Мария Львова-Белова поблагодарила всех причастных за сотрудничество. Она встретилась с семьей девочек в посольстве Катара.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила об успешной эвакуации российских граждан из Сирии. Семья, включая отца, бабушку и двух дочерей в возрасте 10 и пяти лет, прибыла в Подмосковье на самолете Минобороны РФ. Далее планируется их переезд в Санкт-Петербург, где они встретятся с другими родными.
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