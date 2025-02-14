Двое российских детей вернулись домой к маме с Украины

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Львова-Белова поблагодарила Катар за содействие в возвращении сестер в РФ
Львова-Белова поблагодарила Катар за содействие в возвращении сестер в РФ Фото:

С Украины в Россию к матери вернулись две сестры. Последнее время они жили у бабушки с дедушкой на украинской территории, однако после начала спецоперации мать не смогла их навещать. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию при нашем содействии», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. Мать и девочки встретились в аэропорту Минска. 

В процессе реализации этой задачи помог Катар: его представители взаимодействовали с украинской стороной, оказывали помощь в покрытии транспортных и прочих расходов, а также в сопровождении детей и их родственников. Также в возращении сестер в РФ принимал участие Международный Комитет Красного Креста и представители соответствующих ведомств. Мария Львова-Белова поблагодарила всех причастных за сотрудничество. Она встретилась с семьей девочек в посольстве Катара. 

Ранее Мария Львова-Белова сообщила об успешной эвакуации российских граждан из Сирии. Семья, включая отца, бабушку и двух дочерей в возрасте 10 и пяти лет, прибыла в Подмосковье на самолете Минобороны РФ. Далее планируется их переезд в Санкт-Петербург, где они встретятся с другими родными.

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С Украины в Россию к матери вернулись две сестры. Последнее время они жили у бабушки с дедушкой на украинской территории, однако после начала спецоперации мать не смогла их навещать. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Две сестры, находившиеся на Украине, вернулись к маме в Россию при нашем содействии», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. Мать и девочки встретились в аэропорту Минска.  В процессе реализации этой задачи помог Катар: его представители взаимодействовали с украинской стороной, оказывали помощь в покрытии транспортных и прочих расходов, а также в сопровождении детей и их родственников. Также в возращении сестер в РФ принимал участие Международный Комитет Красного Креста и представители соответствующих ведомств. Мария Львова-Белова поблагодарила всех причастных за сотрудничество. Она встретилась с семьей девочек в посольстве Катара.  Ранее Мария Львова-Белова сообщила об успешной эвакуации российских граждан из Сирии. Семья, включая отца, бабушку и двух дочерей в возрасте 10 и пяти лет, прибыла в Подмосковье на самолете Минобороны РФ. Далее планируется их переезд в Санкт-Петербург, где они встретятся с другими родными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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