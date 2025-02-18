Некоторые западные страны могут сформировать коалицию для борьбы с неонацистской идеологией на Украине в обозримом будущем. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев.
«Очевидно, что в обозримом будущем одна из групп западных стран создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией, аккурат в духе Ялтинской конференции, о которой вы спрашивали», — заявил Патрушев в интервью aif.ru. Он отметил, что в настоящий момент уже существует явное разделение между западными странами по вопросу поддержки Украины, что проявляется в антироссийской и проукраинской повестке, продвигаемой в Европе.
По его словам, в будущем одна часть западных стран может продолжить поддерживать Киева до «изнеможения», другая — просто займет нейтральную позицию. Патрушев подчеркнул, что возможное усиление разногласий между западными странами может стать причиной образования новых блоков, каждый из которых будет следовать своей уникальной стратегии в отношении Украины.
О расколе внутри европейских стран ранее писало издание Financial Times. По данным газеты, раскол возник из-за украинского конфликта и отправки туда миротворцев. Так, на экстренной встрече в Париже 17 февраля Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять свои войска на Украину, несмотря на предложение Великобритании отправить миротворческие силы.
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