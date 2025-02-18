ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чтобы отомстить за переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно вот тех переговоров, которые были запланированы», — заявил Новак. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Он также объяснил, почему пострадали именно США. По его словам, нефть, которую добывают на этой станции в Казахстане, покупают американские компании. Среди них он перечислил Chevron и ExxonMobil.
По данным основных акционеров КТК «Транснефть», последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию будут устранять до двух месяцев. В компании отметили, что точные сроки пока неизвестны.
Сегодня состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Украину на них не пригласили. Об итогах встречи — в материале URA.RU.
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