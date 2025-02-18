Новак: ВСУ пытались отомстить США за переговоры с РФ, ударив по КТК

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Александр Новак особо отметил, что нефть покупают американские компании
Александр Новак особо отметил, что нефть покупают американские компании Фото:

ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чтобы отомстить за переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно вот тех переговоров, которые были запланированы», — заявил Новак. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». 

Он также объяснил, почему пострадали именно США. По его словам, нефть, которую добывают на этой станции в Казахстане, покупают американские компании. Среди них он перечислил Chevron и ExxonMobil.

По данным основных акционеров КТК «Транснефть», последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию будут устранять до двух месяцев. В компании отметили, что точные сроки пока неизвестны. 

Сегодня состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Украину на них не пригласили. Об итогах встречи — в материале URA.RU

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ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чтобы отомстить за переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.  «Скорее всего, это такой ответ Соединенным Штатам Америки со стороны Украины относительно вот тех переговоров, которые были запланированы», — заявил Новак. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».  Он также объяснил, почему пострадали именно США. По его словам, нефть, которую добывают на этой станции в Казахстане, покупают американские компании. Среди них он перечислил Chevron и ExxonMobil. По данным основных акционеров КТК «Транснефть», последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию будут устранять до двух месяцев. В компании отметили, что точные сроки пока неизвестны.  Сегодня состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Украину на них не пригласили. Об итогах встречи — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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