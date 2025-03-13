В Петербурге зоомагазин продавал краснокнижных ящериц

В петербургском зоомагазине, расположенном на Полюстровском проспекте, продавали ушастых круглоголовок, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение владельцу зоомагазина на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге о недопустимости продажи ушастых круглоголовок, занесенных в Красную книгу РФ», — сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу. Ушастые круглоголовки относятся к видам, численность и ареал распространения которых сокращаются. Эти ящерицы обитают в особо специфических местах обитания с сыпучим песком, что делает их особенно уязвимыми перед лицом антропогенного воздействия и изменения климата. Основные популяции находятся в Астраханской области, Калмыкии, Ставропольском крае, Чечне и Дагестане.
Согласно действующему законодательству РФ, изъятие видов, занесенных в Красную книгу, из их естественной среды обитания допускается исключительно на основании специального разрешения, выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Любые действия по изъятию или торговле этими видами без соответствующего разрешения являются незаконными.
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