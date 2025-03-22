В водоохранных зонах России хотят разрешить проезд автомобилей

В Госдуму был внесен законопроект, разрешающий использование временных дорог с деревянными настилами или бетонными плитами для проезда автотранспорта в водоохранных зонах при строительстве кемпингов и модульных гостиниц. Это предложение призвано упростить строительство и обслуживание объектов рекреации в этих зонах.
«Проект федерального закона „О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации“ разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря», — говорится в пояснительной записке к проекту. Информация о проекте появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы.
Предложение законопроекта направлено на решение проблем, с которыми сталкиваются предприятия туристической индустрии при разработке инфраструктуры в водоохранных зонах. В частности, отсутствие твердых дорог затрудняет транспортировку материалов и оборудования, необходимых для строительства и обслуживания кемпингов и временных гостиниц.
Законопроект предлагает использовать временные пути, организованные таким образом, чтобы предотвратить загрязнение водных объектов. Это может включать подсыпку гравием, покрытие плитами или деревянными настилами. После завершения строительства территории должны быть приведены в состояние, пригодное для их дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением.
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