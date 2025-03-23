Блогер Апачев заявил, что готов ответить за граффити в Судже

Блогер и рэпер Аким Апачев, нарисовавший граффити на здании в Судже, заявил, что готов понести ответственность. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогера привлекут за въезд в приграничную зону и вандализм.
«Александр Евсеевич [Хинштейн], готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Аким Апачев в своем telegram-канале. Он добавил, что доволен положительным итогом этой акции — в сети теперь его надписи обсуждают гораздо активнее, чем «Пятерочку».
Известно, что блогер написал оскорбительное высказывание в адрес сторонников киевского режима. В своем канале Апачев поинтересовался, стоит ли ему ответить также за надпись «Суджа-Донецк» с символом сердца между ними.
Ранее Хинштейн назвал поведение Апачева «наглой провокацией» и «хайпом на трагедии», поскольку на возмущения местных жителей об исписанных стенах блогер ответил хамством, предложив закрашивать надписи самостоятельно. Врио губернатора добавил, что в Судже, где семь месяцев шли тяжелые бои, подобные действия недопустимы.
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