Блогер Апачев заявил, что готов ответить за граффити в Судже

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Апачев заявил, что широкое обсуждение его граффити - положительный итог акции
Апачев заявил, что широкое обсуждение его граффити - положительный итог акции Фото:
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Блогер и рэпер Аким Апачев, нарисовавший граффити на здании в Судже, заявил, что готов понести ответственность. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогера привлекут за въезд в приграничную зону и вандализм.

«Александр Евсеевич [Хинштейн], готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Аким Апачев в своем telegram-канале. Он добавил, что доволен положительным итогом этой акции — в сети теперь его надписи обсуждают гораздо активнее, чем «Пятерочку».

Известно, что блогер написал оскорбительное высказывание в адрес сторонников киевского режима. В своем канале Апачев поинтересовался, стоит ли ему ответить также за надпись «Суджа-Донецк» с символом сердца между ними. 

Ранее Хинштейн назвал поведение Апачева «наглой провокацией» и «хайпом на трагедии», поскольку на возмущения местных жителей об исписанных стенах блогер ответил хамством, предложив закрашивать надписи самостоятельно. Врио губернатора добавил, что в Судже, где семь месяцев шли тяжелые бои, подобные действия недопустимы.

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Блогер и рэпер Аким Апачев, нарисовавший граффити на здании в Судже, заявил, что готов понести ответственность. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогера привлекут за въезд в приграничную зону и вандализм. «Александр Евсеевич [Хинштейн], готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение», — написал Аким Апачев в своем telegram-канале. Он добавил, что доволен положительным итогом этой акции — в сети теперь его надписи обсуждают гораздо активнее, чем «Пятерочку». Известно, что блогер написал оскорбительное высказывание в адрес сторонников киевского режима. В своем канале Апачев поинтересовался, стоит ли ему ответить также за надпись «Суджа-Донецк» с символом сердца между ними.  Ранее Хинштейн назвал поведение Апачева «наглой провокацией» и «хайпом на трагедии», поскольку на возмущения местных жителей об исписанных стенах блогер ответил хамством, предложив закрашивать надписи самостоятельно. Врио губернатора добавил, что в Судже, где семь месяцев шли тяжелые бои, подобные действия недопустимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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